خورفكان يستضيف كلباء.. والبطائح يستقبل الحمرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تستكمل مباريات الأسبوع الأول من النسخة العاشرة لدوري الصالات في السادسة والنصف من مساء اليوم بمواجهتين تجمعان فريقي خورفكان واتحاد كلباء في إحدى قمم أبناء العمومة في الساحل الشرقي، في حين يحل الحمرية ضيفاً على البطائح في صالة نادي الذيد.

يدخل خورفكان واتحاد كلباء إلى ميدان المواجهة تطلعاً للبداية القوية في الدوري، ومن المفارقات أن محمد سعيد الضنحاني مساعد مدرب خورفكان السابق هو من سيقود فريق اتحاد كلباء من المنطقة الفنية، وشاءت المصادفات أن تكون أولى المواجهات في الموسم بين الفريقين بين المدرب الضنحاني ضد فريقه السابق، وتضم تشكيلة نمور كلباء كلاً من أحمد سرحان كابتن الفريق ومعاذ شامس وراشد محمد راشد وحمد حسن وفهد كيسر، أما خورفكان الذي يقوده المدرب الوطني أنور محمد فتضم تشكيلته طلال خالد وسعود خالد وهيثم الشاعر وعلي زايد وخالد الشوكة.

وفي المباراة الثانية سيكون الصدام بين فريق الحمرية الطامح إلى العودة القوية ومستضيفه البطائح الحصان الأسود على الورق من خلال انتداباته باعتباره الفريق الوحيد الذي حصل على نصيب الأسد من حصة التعاقدات مع أبناء المواطنات وأبرزهم النجم أحمد عبدالله الصالح الذي يعتبر أفضل لاعب من فئة أبناء المواطنات في الدولة فضلاً عن كونه لاعباً صاحب تجارب كبيرة في اللعبة في مختلف البطولات، كما تعاقد نادي البطائح مع حارس البطولات طاهر ناصر حارس الظفرة والشباب وشرطة العاصمة السابق في مفاجأة الانتقالات في الموسم الحالي، بالإضافة إلى المغربي نوفل الطائي وعادل شباق وعبدالمولى اكتار من فئة المقيمين، وهناك خالد صالح نواف خميس وعبدالله كرمستجي القادم من الظفرة وحمد سالم لاعب منتخب الشباب وخالد الشويهي وستنضم هذه الكوكبة إلى القوة الضاربة في الفريق متمثلة في أحمد زعبيل ومحمد علي وأحمد سيف كبريت وعمر بالحاج وجاسم النعيمي.

أما الحمرية فقد أجرى بعض التجديدات في الفريق وفضل عدم المشاركة في بطولة كأس الاتحاد التنشيطية لأجل الاستعداد للدوري العام وتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق وهو الإسباني فيليكس مدرب شباب الأهلي السابق، ويسعى الحمرية العريق في اللعبة وأول ناد يصعد إلى منصة التتويج وصيفاً للنسخة الأولى في كأس الاتحاد عام 2009 جاهداً إلى العودة القوية، ومن أبرز لاعبي الفريق الثنائي خليفة السويدي والموهوب خالد السقطري وأحمد سيف واللاعبون الجدد عيسى البناي ورحمة كيدي وعبدالله أهلي وحميد صنقور القادمون من شباب الأهلي.