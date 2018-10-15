إيطاليا يخطف الفوز من بولندا بهدف +90

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جدة - عمرو شويل خطف المنتخب الإيطالى فوزا قاتلا من مضيفه البولندى، بهدف دون مقابل، فى المواجهة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سيليزيا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دورى الأمم الأوروبية. أحرز بيراجى هدف الفوز القاتل للأزورى فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة. ألغى الحكم هدفا للمنتخب الإيطالى فى الدقيقة 65 من زمن المباراة بداعى التسلل على إنسينى. وأهدر ميليك فرصة هدف محقق للمنتخب البولندى بعدما سدد كرة قوية مرت فوق عارضة الحارس دوناروما. بهذه النتيجة، يرفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 4 نقاط احتل بها المركز الثانى فى المجموعة الثالثة لدورى الأمم الأوروبية متفوقا على بولندا صاحبة المركز الثالث والأخير برصيد نقطة واحدة، فيما يتصدر المنتخب البرتغالى المجموعة بـ6 نقاط من انتصارين على بولندا وإيطاليا.

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