ميدالية تاريخية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح عمر عبد العزيز المرزوقي، فارس المنتخب الوطني في حصد أول ميدالية أولمبية باسم الإمارات في دورات الألعاب الأولمبية للشباب، حين اقتنص فضية المركز الثاني لفئة قفز الحواجز بالدورة الأولمبية الثالثة للشباب، المقامة حالياً في بوينس آيريس عاصمة الأرجنتين، والتي تختتم الخميس المقبل، بمشاركة 4000 رياضي من 206 دول.

توج الإيطالي كياكومو في الظفر بالميدالية الذهبية، فيما حصل الهندوراسي بدرو اسبينوسا على الميدالية البرونزية في المسابقة.

وأهدى الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، الإنجاز الأول من نوعه لدولة الإمارات قيادة وشعباً، مؤكداً أن الوطن يستحق دائماً الأفضل والعمل على تعزيز مكانته الرياضية بصورة مستمرة، من خلال حصد الألقاب والميداليات الملونة وأفضل النتائج التي تلبي طموحات قيادتنا الغالية. وقال: «لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى قيادة الدولة الرشيدة على الدعم اللامحدود والمتابعة الدائمة، التي دائماً ما تمنحنا الدافع لتحقيق الإنجازات وتسجيل النجاحات المختلفة على الصعد كافة، كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمها لأبناء الإمارات في كل المحافل الرياضية، وإلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، على جهودها في دعم رياضة قفز الحواجز، ومتابعتها لكافة الأمور المتعلقة بفرسان تلك الفئة».

كما أعرب عبد العزيز المرزوقي مدرب منتخب قفز الحواجز عن سعادته بالإنجاز. وقال: «أبارك لقيادتنا الرشيدة هذا الإنجاز الذي حققه الفارس الموهوب عمر عبد العزيز المرزوقي؛ أصغر فارس في منافسات اللعبة، وثاني أصغر رياضي بصورة عامة على مستوى الدورة الثالثة لأولمبياد الشباب بوينس آيريس، وقد عكس عمر قوة مستواه وموهبته بين كافة المشاركين من مختلف دول العالم».

من جانبه، أكد حميد القطامي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، أن الإنجاز الأولمبي الذي تحقق في أولمبياد بوينس آيريس يعد ثمرة دعم واهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها على الصعد كافة. وقال: «نهنئ أنفسنا وقيادتنا الحكيمة بهذا التتويج في واحد من أقوى المحافل الأولمبية والرياضية؛ نظراً لعدد المشاركين من الرياضيين من مختلف دول العالم الذين يعتبرون كوكبة من أفضل الرياضيين في الألعاب المدرجة بالدورة، ولكن دائماً ما تظهر إرادة وموهبة أبناء الإمارات في المحافل الكبرى، ورغبتهم في تمثيل دولتهم بالصورة المشرفة، وهو الأمر الذي يؤكده دائماً سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأهمية تطبيق مفهوم المشاركة من أجل المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية والمراكز المتقدمة في كل محفل باسم الوطن، ونطمح إلى أن تكون هذه الميدالية الأولمبية انطلاقة جديدة لأبنائنا في الدورات الأولمبية المختلفة، لأن الإمارات تستحق الأفضل دائماً في كل القطاعات والمجالات».

وثمن أحمد الطيب مدير وفد الإمارات المشارك في بوينس آيريس، إنجاز عمر المرزوقي، مؤكداً أن الميدالية الأولمبية الثالثة على المستوى الأولمبي بشكل عام، جاءت نتاج جهود مخلصة وتفان واضح من كافة أعضاء البعثة وتنسيق كامل بين الجميع للخروج بالصورة المشرفة.

وهنأ اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، في مكالمة هاتفية، فارس الإمارات عمر المرزوقي بمناسبة فوزه، معتبراً النتيجة التي حققها، قفزة كبيرة تحسب لرياضة الفروسية في الإمارات، حيث يعد هذا الحدث واحداً من أكثر الأحداث المرموقة لرياضة قفز الحواجز في العالم.