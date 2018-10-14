الزمالك يعلن المشاركة فى النسخة الجديدة للكونفدرالية الأفريقية

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الزمالك يعلن المشاركة فى النسخة الجديدة للكونفدرالية الأفريقيةوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 14 أكتوبر 2018 04:52 مساءً - أعلن نادى الزمالك المشاركة بشكل رسمى فى النسخة الجديدة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر انطلاقها فور انتهاء النسخة الحالية التى ودعها الأبيض فى دور الـ32 أمام ولايتا ديشا الإثيوبى.
وشهدت الساعات الماضية أنباء عن إمكانية اعتذار الزمالك عن المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد صدور قرار من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بإيقاف رئيس النادى لمدة عام من حضور المناسبات الكروية التابعة للكاف.
وأكد نادى الزمالك، عبر الموقع الرسمى، أن الفريق الأول سيشارك ببطولة الكونفدرالية الموسم المقبل بعدما توج ببطولة كأس مصر الموسم الماضى.
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