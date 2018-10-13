محمد كامل يعد بطفرة في أرضية إستاد السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مصراوي:
قال محمد كامل، رئيس شركة "إستادات" صاحبة حقوق إستاد السلام، إنه يعد بتطوير أرضية الملعب خلال الفترة المقبلة بعد الضغط الكبير الواقع عليها من كثرة المباريات، لتظهر بصورة جيدة تليق بالأحداث الكروية التي يستضيفها الملعب وكان آخرها مباراة مصر وإيسواتيني في إطار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ٢٠١٩ بالكاميرون.
وأوضح كامل أنه شركته وقعت العقود مع مسئولي هيئة الإنتاج الحربي قبل فترة قصيرة وأنهم يعملون بكل جهد على تطوير كل تجهيزات الملعب ليظهر بصورة رائعة نظرا لما يتمتع به الاستاد من خصائص تضمن له التميز وسرعة الاستجابة للتطوير.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا وتحسينا شاملا لأرضية الإستاد في ظل فكر شركة "إستادات" الذي يتضمن تطوير منظومة الملاعب وتوفير كل شيء وأن تكون الإستادات في مصر على أفضل ما يكون، خاصة بعد نجاح شركة بريزنتيشن سبورتس في جعل منتج الدوري المصري أكثر قوة وتسعى لأن يكون الأفضل دائما.
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