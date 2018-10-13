جروس يُحذر لاعبي الزمالك من زيادة أوزانهم خلال الإجازة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل مصراوي:

حذّر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبيه من زيادة أوزانهم خلال فترة الراحة التي حصلوا عليها بعد الفوز على منية سمنود.

وفاز الزمالك على نظيره منية سمنود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ليتأهل ليواجه الانتاج الحربي في دور الستة عشر.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري يوم 27 أكتوبر في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية