شكرا لقرائتكم متعب : قرار عودتى للملاعب كان أمنية.. وخلاص اعتزلت والقصة انتهت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر المعتزل لكرة القدم، عن عودته مجددا للملاعب بعد تصريحاته المفاجأة التى أدلى بها فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، قائلاً:"ما قولته كان أمنية، كنت بهزر.. خلاص اعتزلت والقصة انتهت".
تابع عماد متعب فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى أحمد شوبير عبر قناة on sport، إنه يود توضيح الأمر بأنه اعتزل كرة القدم بشكل نهائى والأمر انتهى.
كان متعب قد أوضح فى الساعات الأولى من صباح الجمعة إنه يدرس العودة فى يناير بشكل مجانى لمدة 6 أشهر خاصة إن القائمة ستكون 30 لاعبا قبل أن يعود ويوضح إن الأمر كان مجرد أمنية.
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