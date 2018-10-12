شكرا لقرائتكم ترشيح الدوري السعودي لجائزة "المتطور" في آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم ومنظمة جوائز صناعة الرياضة الآسيوية يوم الخميس عن ترشيح رابطة الدوري السعودي للمحترفين لجائزة أفضل دوري في القارة ضمن الإتحادات المتطورة.

واختير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن أفضل 10 بطولات للدوري في آسيا، ضمن قائمة ضمت عددًا من أعرق المسابقات المحلية في آسيا من دول كاليابان وكوريا الجنوبية والإمارات وأستراليا والصين وتايلند وأوزبكستان.

وتم تقييم المرشحين في 11 جانب من ضمنها الإدارة، الأداء المالي، المسابقات، التسويق والترويج والإعلام والاتصال، وركزت نتائج التقييم على الجوانب الإدارية والتنظيمية بصورة أكبر من الجانب الفني للدوري.

وسوف يُكشف لاحقًا عن قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين عن كل فئة، وبحيث يتم دعوتهم لحضور حفل جوائز مؤسسة صناعة الرياضة في آسيا 2018، والذي يقام في بانكوك يومي 19 و20 نوفمبر المقبل.