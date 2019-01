شكرا لقرائتكم مدرب البرازيل: أداء سالم الدوسري أبهرني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - أبدى البرازيلي "تيتي" مدرب منتخب البرازيل إعجابه بلاعب وسط المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري في المباراة التي جمعت منتخبه بالمنتخب السعودي.

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي سالم الدوسري: كنت متابع له وهو لاعب يلعب بثقة تامة وكبيرة ويعجبني أدائه داخل الملعب".

وامتدح أظهره المنتخب السعودي وقال: "لاعبو المنتخب السعودي قدموا مباراة كبيرة ولو لم نضغط عليهم بشكل أكبر وأرهقونا داخل الملعب".

وعن الجماهير المتواجدة أضاف: "الجمهور السعودي ساند فريقه بشكل كبير وهي مباراة ودية صداقة وأتمنى أن يساعدونا في مباراتنا أمام الأرجنتين".

