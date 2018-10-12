شكرا لقرائتكم مدرب البرازيل: أداء سالم الدوسري أبهرني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - أبدى البرازيلي "تيتي" مدرب منتخب البرازيل إعجابه بلاعب وسط المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري في المباراة التي جمعت منتخبه بالمنتخب السعودي. وقال تيتي في المؤتمر الصحفي سالم الدوسري: كنت متابع له وهو لاعب يلعب بثقة تامة وكبيرة ويعجبني أدائه داخل الملعب". وامتدح أظهره المنتخب السعودي وقال: "لاعبو المنتخب السعودي قدموا مباراة كبيرة ولو لم نضغط عليهم بشكل أكبر وأرهقونا داخل الملعب". وعن الجماهير المتواجدة أضاف: "الجمهور السعودي ساند فريقه بشكل كبير وهي مباراة ودية صداقة وأتمنى أن يساعدونا في مباراتنا أمام الأرجنتين". Your browser does not support the video tag.

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