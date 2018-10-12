اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12/10/2018

شكرا لقرائتكم خبر عن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 12 أكتوبر 2018 11:52 مساءً - شهد اليوم الجمعة 12/10/2018، العديد من الأخبار الهامة والتى جاء فى مقدمتها فوز منتخب مصر على سوازيلاند 4-1 فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا 2019 .

منتخب مصر يكتسح سوازيلاند 4-1 ويتساوى مع تونس بـ6 نقاط

حقق منتخب مصر فوزا عريضا برباعية مقابل هدف، على حساب سوازيلاند فى المباراة التى جرت اليوم فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019، بإستاد السلام. سجل أهداف الفراعنة كل من أحمد المحمدى وعمرو وردة تريزيجيه ومحمد صلاح فى الدقائق 7 و10 و30 و45 ، فيما جاء هدف الضيوف فى الدقيقة 85 بتوقيع سابيلو جاميتزى.

صور.. أعضاء الأهلي فى حرب أكتوبر يوجّهون الشكر لمجلس الخطيب

وجه أعضاء النادي الأهلي من أبطال حرب أكتوبر الشكر لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، على حفل التكريم الذى أقامه المجلس مساء اليوم، بمقر النادي بالجزيرة، لتكريم أبطاله وأسر شهدائه في حرب أكتوبر المجيدة. المنتخب الأولمبى يتعادل سلبيا مع الإمارات فى الودية الأولى تعادل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، سلبيا، مع نظيره الإماراتى وديا فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى دبى، فى إطار الاستعداد لأمم افريقيا المؤهلة للأولمبياد. بدأ المنتخب بتشكيل يضم كل من، عمرو رضوان لحراسة المرمي وكريم العراقي وعصام جمعة ومروان النجار ومحمود صابر واسامة جلال وامام عاشور واحمد فتوح وناصر ماهر وطاهر محمد ومصطفي محمد .

شوبير :محمد صلاح يغيب عن مباراة سوازيلاند القادمة

أكد الإعلامى أحمد حمد شوبير إنه تأكد غياب اللاعب الدولى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن مباراة سوازيلاند المقبلة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مواجهة اليوم ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا وكان محمد صلاح قد غادر مواجهة سوازيلاند قبل انتهاء اللقاء بدقائق بعد شعوره بشد فى العضلة الضامة.

علق عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر المعتزل لكرة القدم، عن عودته مجددا للملاعب بعد تصريحاته المفاجأة التى أدلى بها فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، قائلاً:"ما قولته كان أمنية، كنت بهزر.. خلاص اعتزلت والقصة انتهت".

حقق محمد مصطفى كامل الميدالية البرونزية في لعبة الريشة الطائرة خلال المشاركة في دورة ألعاب أولمبياد الشباب المقامة في الأرجنتين حاليا.

تلقى اتحاد الكرة خطابا جديدا من رامى عباس، وكيل ومحامى محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، خلال الساعات الماضية قبل مباراة سوازيلاند