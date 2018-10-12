شكرا لقرائتكم خبر عن

اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 12 / 10 / 2018

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 12 أكتوبر 2018 11:52 مساءً - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 12 / 10 / 2018 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها ترقب مصير لاعبى شمال إفريقيا لتحديد خريطة شهر يناير. الزمالك يترقب مصير لاعبى شمال افريقيا لحسم عودة سيسيه ومعروف يترقب مسئولو نادى الزمالك قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة النهائى بخصوص معاملة لاعبى دول شمال أفريقيا كمصريين عند القيد فى قوائم الأندية خلال الفترة القادمة لما سيترتب عليه من قرارات فنية عديدة داخل القلعة البيضاء . وتضم قائمة نادى الزمالك الحالية 4 لاعبين أفارقهم منهم ثلاثى ينتمى لشمال أفريقيا وهم الثنائى التونسى فرجانى ساسى و حمدى النقاز بالإضافة إلى المغربى حميد أحداد والأفريقى الرابع بالقائمة هو الكونغولى كاسونجو ، وحال تطبيق قرار اتحاد الكرة بشكل رسمى ستصبح القائمة البيضاء تضم لاعب أفريقى واحد فقط. فرجانى ساسى فى تونس وحميد أحداد بالمغرب لقضاء إجازة الزمالك سافر التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، إلى مسقط رأسه خلال الساعات القليلة الماضية لقضاء الإجازة التى حصل عليها لاعبو القلعة البيضاء لمدة 5 أيام خلال توقف الدورى مع الأسرة والأصدقاء كما سافر المغربى حميد أحداد، لاعب الزمالك، إلى مسقط رأسه لقضاء الإجازة هناك بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى. محترفو الزمالك يقضون الإجازة فى 4 دول.. اقرأ التفاصيل يقضى لاعبو الزمالك المحترفون إجازة توقف الدورى فى 4 دول مختلفة نظرا لظروف كل لاعب. وقرر السويسرى جروس منح لاعبى الزمالك إجازة لمدة 5 أيام، بدءاً من غد السبت، نظرا لتوقف الدورى لانشغال المنتخب الوطنى بخوض مباراتى سوازيلاند فى تصفيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون. محمود علاء معلقا على هدفه الملغى أمام سمنود: ولا لمسته والله علق محمود علاء مدافع الزمالك عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على هدفه الملغى أمام مركز شباب منية سمنود، قائلاً:"ولا لمسته والله".. كان حكم مباراة الزمالك ومنية سمنود قد ألغى هدفا لمحمود علاء فى المواجهة وأثار الجدل حول أسباب القرار إما كانت إشارة المساعد الأول عدي عيد تدل بخروج الكرة خارج الملعب قبل أن يلعبها محمود علاء فى مرمى منية سمنود أم الحكم احتسب مخالفة على محمود علاء بداعى الدفع حيث لم توضح الصورة التفاصيل الحقيقية للحالة المثيرة للجدل.

والان نبدء بالتفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 12 / 10 / 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.