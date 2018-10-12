شاهد.. آخر فوز لمنتخب مصر بـ 10 أهدف فى 180 دقيقة منذ 11 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 12 أكتوبر 2018 11:52 مساءً - نجح منتخب مصر فى تسجيل 10 أهداف خلال اخر مواجهتين أمام النيجر وسوازيلاند فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا 2019 ، بواقع 6 أهداف فى النيجير، و4 أهداف فى سوازيلاند، ليتصدر مجموعته بشكل مؤقت متفوقاً على تونس بفارق أهداف .

ويعتبر تسجيل 10 أهداف للفراعنة فى مباراتين متتاليتين، رقم مميز لم يعتاد عليه المنتخب خلال الأعوام الماضية ، فى ظل الطريقة الدفاعية التي كان يتبعها الأرجنتني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب ، فيما نجح المكسيكي خافير أجيرى المدير الفني الحالي للفراعنة فى تقديم أنطلاقة قوية للمنتخب على الصعيد الهجومي منذ توليه المهمة .

ومنذ عام 2005، لم ينجح المنتخب الوطنى فى تسجيل 10 أهداف خلال مباراتين رسميتين متتاليتين ، حيث فاز الفراعنة على ضيفه الليبي بأربعة أهداف مقابل هدف، في مارس عام 2005، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006، قبل أن يكتسح المنتخب السوداني بستة أهداف مقابل هدف في الجولة التالية في شهر يونيو من نفس العام .

ومن المنتظر، أن يواجه المنتخب الوطنى ، نظيره سوازيلاند مجددًا على ملعب الأخير، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا، بعدما فاز اليوم الجمعة بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة.