شكرا لقرائتكم مدرب الاتحاد السعودي يفرض عقوبة قاسية علي الأوزان الزائدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني للاتحاد السعودي توقيع عقوبة قاسية علي اللاعبين الذين يزيد وزنهم عن الوزن المثالي للاعبي الكرة. وأعلن مدرب الاتحاد السعودي بيليتش يفرض غرامة مالية 750 ريال عن كل 1 كيلو جرام زائد في وزن اللاعب. كما قرر مدرب العميد حرمان اللاعب الذي يزيد وزنه من نزول التدريبات الجماعية أيضا.

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