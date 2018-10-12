ابراهيموفيتش علي أعتاب العودة للشياطين للحمر

جدة - عمرو شويل بات السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي، قريبا من العودة إلى صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد الانجليزي، في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم.

وفي تصريحات لشبكة ESPN الأميركية، أكد ابرا أنه يفكر جديا في العودة ويريد مساعدة المدرب جوزيه مورينيو للخروج من الأزمة التي يعيشها مانشستر يونايتد بسبب قلة تسجيل الأهداف.

ولعب إبرا، 37 عاما، مع مانشستر يونايتد بين 2016-2018 وسجل للشياطين الحمر 17 هدفا خلال 33 مباراة في البريميرليج.

يذكر أن صفقات مماثلة تمت سابقاً لنجوم انتقلوا للعب في الدوري الأميركي وعادوا للبريميرليغ، مثل صفقة انضمام الفرنسي تييري هنري لأرسنال مرة أخرى، وأيضاً اللاعب الأميركي لاندون دونوفان الذي عاد لفريقه السابق إيفرتون.

ويعاني مانشستر هذا الموسم تحت قيادة مورينيو من تراجع نتائجه، إذ يحتل المركز الثامن بعد 8 جولات.