شكرا لقرائتكم تخصيص 4 سيارات إسعاف لمباراة مصر وسوازيلاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص مسئولو استاد السلام 4 سيارات إسعاف لمباراة منتخب مصر أمام سوازيلاند المقرر لها السابعة مساء اليوم فى الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

طلب مراقب المباراة من مسئولو منتخب مصر خلال الاجتماع الفنى ضرورة وجود سيارات إسعاف ومعرفة كيفية التأمين ،وهو ما أكد له مسئولو المنتخب واستاد السلام بتخصيص 4 سيارات إسعاف فى اللقاء الذى يقام اليوم إلى جانب اطمئنانه على التأمين للملعب من الداخل و الخارج وضمان سيولة مرورية.

يحتل منتخب تونس قمة المجموعة برصيد 6 نقاط ثم منتخب مصر ثانياً بأربعة نقاط و سوازيلاند و النيجر فى المركز الثالث و الرابعة بنقطة واحدة.