شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى تدريباته تحضيرا لملاقاة بيراميدز يوم 19 أكتوبر الجارى بالدورى المحلى عقب انقضاء فترة التوقف الدولى. وكان البرازيلى فييرا المدير الفنى لفريق الإسماعيلى قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الانتصار على ناصر الفكرية والتأهل لثمن نهائى كأس مصر. ونال محمد هاشم قلب دفاع الإسماعيلى البطاقة الحمراء خلال مواجهة ناصر الفكرية وبذلك يتأكد غياب المدافع القادم من طلائع الجيش عن مواجهة بيراميدز للإيقاف .

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