تدريبات خاصة لـ ساسى وتأهيل أحداد فى الزمالك قبل مواجهة سمنود فى الكأس

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تدريبات خاصة لـ ساسى وتأهيل أحداد فى الزمالك قبل مواجهة سمنود فى الكأسوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 06:55 مساءً - خصص الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، فقرة تأهيلية إضافية لفرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، وذلك على هامش المران المقام حالياً بملعب النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة منية سمنود الخميس المقبل بدور الـ32 لكأس مصر.
وقام ساسى بأداء تدريبات بالركض حول الملعب عقب أدائه التدريبات برفقه زملائه، وذلك من أجل رفع معدل اللياقة للاعب بشكل أكبر بعد شعوره ببعض الإجهاد.
كما وضع الحهاز الفنى برنامجا خاصا للمغربى حميد أحداد صانع ألعاب الفريق، من أجل تجهيزه بشكل جيد، وذلك بسبب شعوره ببعض الإجهاد بالعضلة الضامة، وفضل الجهاز الفنى عدم خوض أحداد للمران الذى يقام حاليا، حيث يقوم أحداد بعمل تدريبات فى جمانيزيوم، قبل أن ينخرط فى التدريبات الجماعية.
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