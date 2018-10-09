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الشوط الأول.. بتروجت ومركز شباب تلا 0/0 فى كأس مصر.. وإلغاء هدف تسلل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 06:55 مساءً - انتهى الشوط الأول بين بتروجت ومركز شباب تلا بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد السويس الجديد فى إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر . وقد استحوذ لاعبو بتروجت على مجريات المباراة تماما ودانت لهم السيطرة إلا أنهم تباروا فى إضاعة الفرص السهلة وألغى حكم اللقاء هدفا للفريق البترولى بداعى التسللل فى اللحظات الأخيرة .

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