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لاعبو المنتخب يشكون فندق الإقامة بسبب "الاستشفاء"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 06:55 مساءً - اشتكى لاعبو المنتخب الوطنى من فندق الإقامة الذى يستضيف الفراعنة قبل مباراتى سوازيلاند يومى 12 و16 أكتوبر الحالى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 . وفوجئ لاعبو المنتخب بدخول عدد من نزلاء الفندق عليهم أثناء خضوعهم لعمليات الاستشفاء، رغم الاتفاق على تخصيص مواعيد محددة للاعبين مع الفندق . وتدخل خافيير أجيرى، المدير الفنى والجهاز الإدارى، لاحتواء الموقف، وتم التشديد على إدارة الفندق بعدم السماح لأى فرد بدخول الأماكن المخصصة للاعبين فى التوقيتات المخصصة لهم، وتحديدا أثناء عملية الاستشفاء، وهو ما تفهمته إدارة الفندق ووعدت بعدم تكراره.

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