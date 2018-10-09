الخميس.. مؤتمر صحفى لوزارة الرياضة للإعلان عن قرعة دورى مراكز الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 06:55 مساءً - تعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد غد الخميس، للإعلان عن قرعة دوري مراكز الشباب لكرة القدم، على مستوى الجمهورية، فى نسخته السادسة .

ومن المقرر أن يقام المؤتمر بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، بحضور أشرف صبحى وزير الرياضة، وعدد من قيادات الوزارة، بالإضافة إلى خالد كامل المشرف العام على دورى مراكز الشباب .