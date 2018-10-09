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مؤمن زكريا يدعم الأهلى أمام الترسانة بعد تعافيه من خلع الكتف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 06:55 مساءً - شارك مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى، فى التدريبات الجماعية البدنية للفريق الأحمر المقامة على استاد مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة. وغاب زكريا عن المران الجماعى للفريق الأحمر مساء أمس واكتفى بجلسة تأهيل فى الجيم لإصابته بخلع فى الكتف خلال مباراة الأهلى الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى. ويستعد الأهلى لمواجهة الترسانة مساء غد الأربعاء على استاد السلام، فى إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

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