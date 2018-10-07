بمشاركة شيكابالا وغياب وردة.. باوك يهزم أبولون بثنائية في الدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:
تغلب فريق باوك الذي يضم الجناح المصري عمرو وردة بهدفين نظيفين على أبولون سميرنيس الذي يضم صانع اللعب المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري اليوناني الممتاز.
وتواصل غياب عمرو وردة عن قائمة فريقه، حيث لم يظهر للمواجهة الرابعة على التوالي، بينما شارك شيكابالا بديلًا، حيث دفع به مدربه في الدقيقة الثامنة والستين من عمر المواجهة.
وتقدم باوك في شوط المباراة الأول بهدف سجله ماوريسيو في الدقيقة السادسة عشرة، قبل أن يؤكد خوسيه كريسبو فوز باوك في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.
بتلك النتيجة واصل باوك مسيرته المثالية في الدوري المحلي، بعدما حقق فوزه السادس على التوالي، ليرتفع رصيده إلى ستة عشر نقطة في صدارة ترتيب الدوري، حيث عوقب بخصم نقطتين بسبب أحداث شغب تورط بها في الموسم الماضي، بينما يتذيل أبولون جدول الترتيب بدون رصيد.
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