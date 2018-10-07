تشكيل الأهلي.. رحيل بديلاً لمعلول ومروان يقود الهجوم أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل مصراوي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي من المقرر أن تقام على ملعب "السلام" ضمن الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري.

وأفاد مراسل مصراوي بالنادي الأهلي، بأن كارتيرون استقر على الدفع بصبري رحيل ليعوض غياب الدولي التونسي علي معلول والذي تعرض للإصابة في مباراة وفاق سطيف الجزائري، في المقابل يقود مروان محسن هجوم الأهلي ليعوض غياب المغربي وليد أزارو، كما سيشارك أكرم توفيق في وسط الملعب بدلاً من حسام عاشور.

التغييرات تواصلت في تشكيلة الأهلي من خلال الدفع بالحارس علي لطفي لحماية عرين الأحمر بدلاً من محمد الشناوي حارس الفريق الأساسي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: صبري رحيل - أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - أحمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: هشام محمد - أكرم توفيق.

خط الوسط الهجومي: أحمد حمودي - وليد سليمان - إسلام محارب.

خط الهجوم: مروان محسن.

وييتواجد على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي - مؤمن زكريا - محمد شريف - محمد هاني - أحمد ياسر ريان - أحمد حمدي - كريم نيدفيد.