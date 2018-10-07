محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:
ارتقى فريق باشاك شهير الى وصافة الدوري التركي لكرة القدم، بعد تعادله سلبيا اليوم الأحد أمام مضيفه فناربخشه في المرحلة الثامنة من المسابقة .
وشهدت أيضا مباريات هذه الجولة فوز طرابزون سبور علي بلدية آكهيسار سبور 2 / صفر.
ورفع باشاك رصيده الي 15 نقطة في المركز الثاني ،بينما احتل فناربخشة المركز 15 برصيد ثمان نقاط.
احرز أهداف طرابزون خوسيه سوزا في الدقيقة 35 ، وأضاف بوراك يلماز الهدف الثاني في الدقيقة 43 من ضربة جزاء.
وغاب المصري كريم حافظ عن قائمة باشاك شهير خلال المباراة، حيث لم يتواجد كأساسيًا أو بديلًا.
ورفع طرابزون رصيده الي عشر نقاط في المركز العاشر ، وتجمد رصيد آكهيسار عند النقطة الخامسة في المركز 17 قبل الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر في غياب حافظ.. باشاك شهير يرتقي لوصافة الدوري التركي بتعادل مع فناربخشه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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