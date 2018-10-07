بالفيديو.. القمة سلبية.. صلاح يشارك في تعادل ليفربول أمام السيتي والصراع بشتعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شارك محمد صلاح في تعادل فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي في مباراة انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الآنفيلد" في قمة الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

هذا التعادل جعل القمة يشتعل حيث حافظ مانشستر سيتي على الصدارة برصيد 20 نقطة متفوقًا على تشيلسي وليفربول صاحبي المركز الثاني والثالث بفارق الأهداف.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: أليسون - جوميز - فان دايك - لوفيرن - روبرتسون - فينالدوم - هندرسون - ميلنر - صلاح - ماني - فيرمينو.

في المقابل، بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من: أدريسون - والكر - ستونز - لابورت - ميندي - فيرناندو - برناردو سيلفا - سيلفا - محرز - ستيرلنج - أجويرو.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة سريعة ومثيرة حيث حاول محمد صلاح أن يسجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة السادسة فرصة خطيرة لماني بعد عرضية رائعة لكن ميندي يبعد الكرة من أمام صلاح الذي انتظرها للتسديد.

وفي الدقيقة 11 حاول لوفرين أن يسغل عرضية من ميلنر لكن إديرسون ينجح في إحباط فرصة ليفربول ليواصل حفاظه على نظافة شباكه.

ومرر هندرسون كرة طولية رائعة عند محمد صلاح لكن الأخير يفشل في استغلالها لتصل الكرة سهلة لحارس السيتي أديرسون.

وفي الدقيقة 28 أجرى يورجن كلوب تبديل اضطراري بخروج جيمس ميلنر بداعي الإصابة ليحل بدلاً منه نابي كيتا.

وفي الشوط الثاني حاول ليفربول الضغط منذ البداية عن طريق كرة من فينالدوم داخل منطقة الجزاء لكن ستيرلينج يتدخل في الوقت المناسب قبل أن يسدد فينالدوم.

وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 60 لتهديد مرمى ليفربول للمرة الأولى عن طريق تسديدة من رياض محرز تمر بجوار القائم بقليل.

وحاول صلاح في الدقيقة 62 أن يرد على الضيوف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من جوميز لكن تصل الكرة سهلة لحارس السيتي.

وفي الدقيقة 65، أجرى جوارديولا التبديل الأول لمانشستر سيتي بخروج أجويرو ونزول خيسوس.

وحاول صلاح الوصول لمرمى في الدقيقة 69 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تمر بعيدة عن مرمى مانشستر سيتي.

وأجرى كلوب تبديل ثاني في مباراة بخروج فيرمينو ونزول ستوريدج في الدقيقة 72.

وحاول رياض محرز في الدقيقة 75 أن يهدد مرمى ليفربول لكن أليسون يتألق ويبعد تسديدته إلى ركنية.

وأجرى جواريدولا التبديل الثاني للسيتي بخروج ستيرلنج ليحل بدلاً منه ليروي ساني.

وقام جوميز بعرضية رائعة في الدقيقة 79 تصل عند ستوريدج لكن تصل رأسيته سهلة لحارس السيتي.

وفي الدقيقة 85، حصل البديل ليروي ساني على ركلة جزاء بعد عرقلته على يد فيرجيل فان دايك.

وأهدر محرز ضربة جزاء لصالح السيتي في الدقيقة 86 بعدما سدد كرة تمر أعلى المرمى.

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