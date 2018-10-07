5 لاعبين مطلوبون فى الشتاء والصيف داخل الأهلى.. تعرف عليهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 7 أكتوبر 2018 12:06 مساءً - وضع الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بالتنسيق مع لجنة الكرة قائمة بأسماء اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق، سواء فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو بنهاية الموسم الجاري.

مصدر مطلع داخل جهاز الكرة أكد أن كارتيرون طلب التعاقد مع مساك وظهير أيمن ولاعب وسط مدافع وجناح وصانع ألعاب، كما حدد مسئولو الأهلى بعض الأسماء المطلوبة بشدة لارتداء قميص الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة وعلى رأسهم :

طاهر محمد طاهر

قرر مسئولو النادى الأهلى تجديد مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم الهجوم الأحمر وتلبية مطالب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق .

طاهر يعد على رأس المطلوبين فى الأهلى منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن تمسك إدارة ناديه بخدماته فى وقتها حالت دون انضمامه فى الميركاتو الماضي، إلا أن لجنة الكرة بالتشاور مع الجهاز الفنى رأت أن اللاعب يعد أفضل الخيارات لتدعيم مركز الجناح الأيسر خاصة بعد تألقه هذا الموسم مع ذئاب الجبل ، وذلك فى ظل غموض موقف مؤمن زكريا من تجديد عقده.

حمدى فتحى

خاطب مسئولو الأهلى انبي لشراء حمدى فتحى لاعب الوسط، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن إدارة الفريق البترولي وضعت مبلغا كبيرا يصل لـ30 مليون جنيه للتفريط فى خدمات لاعب الوسط المدافع.

على فوزى

الظهير الأيمن المتألق فى صفوف انبي دخل هو الأخر حسابات النادى الأهلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويفكر كارتيرون فى التعاقد مع على فوزى للعب فى مركز الظهير الأيمن، على أن يتم استخدام أحمد فتحى فى وسط الملعب، خاصة حال فشل التعاقد مع حمدى فتحى.

محمد محمود

جوكر وادى دجلة يعد من أبرز المطلوبين فى الأهلى نظراً لإجادته اللعب فى أكثر من مركز منها لاعب الوسط المدافع وصانع الألعاب، كما أن هناك مرونة كبيرة من وادى دجلة فى ملف بيعه حال الوصول لاتفاق مادي مع الأهلى.

محمود متولى

عرض مسئولو الأهلى على الإسماعيلي مبلغ 15 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة الثنائي عمرو جمال وباسم على لشراء محمود متولى لاعب الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويري الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأحمر أن متولى هو الخيار الأنسب للانتقال للفريق فى الميركاتو الشتوى، نظراً لقيامه بحل أزمتين حال انضمامه، وذلك لقدرته على اللعب فى مركز المساك والدفندر بنفس الكفاءة وهما المركزين الذين يراهم كارتيرون يمثلان أزمة كبيرة داخل التشكيلة الحمراء، ورفض محمود متولى التجديد للإسماعيلي لرغبته فى الحصول على 4 ملايين جنيه سنوياً بعد تلقيه عروضا بالحصول على 6 ملايين جنيه من أندية أخري، خاصة وأن عقده ينتهى مع الدراويش بنهاية الموسم الجاري، فى الوقت الذى أبدى فيه اللاعب ترحيباً بالانضمام للفريق الأحمر، مفضلاً الانتقال اليه عن العروض الأخرى التى تلقاها سواء محلياً أو خارجياً.