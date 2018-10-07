"التاريخ" ينحاز لحرس الحدود قبل مواجهة طلائع الجيش اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 7 أكتوبر 2018 12:06 مساءً - يحل الفريق الأول لنادي طلائع الجيش ضيفا على نظيره حرس الحدود اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين

يدخل صاحب الديار اللقاء وهو يبحث عن تحقيق فوز على شقيقه طلائع الجيش، لتحسين موقفه في جدول الترتيب خاصة بعدما تحسنت النتائج وحقق الفريق فوزًا وتعادلا خلال الجولتين الماضيتين، على الجانب الأخر يدخل طلائع الجيش اللقاء بعد الخسارة الأخيرة من وادي دجلة، ويرفع شعار لا بديل عن الفوز لتحسين وضعه بالجدول أيضا .

مشوار الفريقين بالدوري

استهل الحدود مشواره بالدوري بخسارة أمام الإنتاج الحربي بهدفين لهدف، ثم تلقي الهزيمة الثانية أمام الداخلية بهدفين لهدف، ليتعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق، كما تلقى هزيمة من الأهلي بهدفين نظيفين، ثم تعادل سلبيًا مع بتروجيت، بينما تعادل إيجابيًا مع الاتحاد بهدف لكل فريق، ليتلقي بعد ذلك هزيمة من مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، ليحقق بعد ذلك الفوز الأول له بالدوري على حساب النجوم، بهدف نظيف، ثم تعادل مع إنبي بهدف لكل فريق، ليتذيل جدول ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط.

علي الجانب الأخر استهل الجيش مشواره بتعادل سلبي أمام النجوم، ثم تلقي الهزيمة من إنبي بثلاثية نظيفة، كما تلقي الهزيمة الثانية من بيراميدز بهدفين لهدف، ليتعادل بعد ذلك سلبيًا مع سموحة، ثم حقق الفوز على المقاولون بثلاثة أهداف لهدف، ليلتقي بعد ذلك الهزيمة من الزمالك بثلاثية نظيفة، ليعود ويحقق انتصار كبير على الدراويش بثلاثية نظيفة، ليتعادل بعد ذلك مع المصري بهدف لكل فريق، ليحتل المركز الثالث عشر برصيد تسع نقاط.

المواجهات المباشرة

تقابل الفريقان من قبل 21 مرة، كان للحدود التفوق في 9 مباريات، بينما حقق الجيش الفوز في 5 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 7 لقاءات ، واستطاع الحرس إحراز 25 هدفًا، بينما اهتزت شباكه بـ21 هدفًا.