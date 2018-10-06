جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم السبت 6/ 10/ 2018

شكرا لقرائتكم خبر عن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 10:36 مساءً - شهد اليوم، السبت 6/ 10/ 2018 إقامة مباراة واحدة فى إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى مصر المقاصة بالجونة، على استاد الأخير.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين، ليرتفع رصيد الجونة للنقطة 13 فى المركز السادس، بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه تسعة أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى أربعة وخسر مثلهم وتعادل فى 2 وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف.

ويحتل محمود علاء مدافع الزمالك، وبيكلى لاعب بتروجت، وحسام باولو المقدمة برصيد 6 أهداف لكل لاعب.