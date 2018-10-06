- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن
جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم السبت 6/ 10/ 2018والان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 10:36 مساءً - شهد اليوم، السبت 6/ 10/ 2018 إقامة مباراة واحدة فى إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى مصر المقاصة بالجونة، على استاد الأخير.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين، ليرتفع رصيد الجونة للنقطة 13 فى المركز السادس، بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه تسعة أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى أربعة وخسر مثلهم وتعادل فى 2 وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف.
ويحتل محمود علاء مدافع الزمالك، وبيكلى لاعب بتروجت، وحسام باولو المقدمة برصيد 6 أهداف لكل لاعب.
جدول ترتيب هدافى الدورى
كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم السبت 6/ 10/ 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.