مدرب المنتخب السابق يوجه رسالة لمحمد صلاح... تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 12:06 صباحاً - وجه محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق بجهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر، رسالة مدح وتشجيع لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول.

وقال فايز عبر حسابه على تويتر "والله العظيم يا أبو صلاح، أي حد أجنبي بيقابلني بره مصر ويعرف اني مصري، أغلب الكلمات اللي بيكررها.. الاهرامات، الفراعنة، صلاح"، وأضاف "إنت فخرنا كلنا، ووراك في كل وقت و أي مكان".



تدوينة محمود فايز

وكان قد علق فايز سابقا على المفاجأة التى كشفتها قوائم التصويت الرسمية فى جائزة الأفضل، عن عدم تصويت الأرجنتينى هيكتور كوير المدير الفنى السابق للفراعنة ، للنجم الدولى محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2018.

وقال فايز فى تدوينة على صفحته الرسمية على تويتر: "لم يصوت مستر كوبر فى جائزة الافضل في العالم كمدرب لمنتخب اوزبكستان.. من الممكن يكون المدرب السابق المؤقت للمنتخب هو من قام بالتصويت أو أحد مسئولي الاتحاد الاوزبكي.. بدون مناقشه كان مستر كوبر سيختار للجائزه صلاح بدون منازع كاختيار اول.. !! وشكراً لكم جميعاً".