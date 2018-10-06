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صور.. الزمالك يفوز ببطولة الصيد السنوية للكروكية

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صور.. الزمالك يفوز ببطولة الصيد السنوية للكروكية

والان نبدء بالتفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 12:06 صباحاً - اختتمت مساء اليوم بطولة الصيد السنوية للكروكيه فى نسختها رقم 27 والتى تقام سنويا على ملاعب الكروكيه بنادى الصيد .

اسفرت نتائج البطولة عن فوز زوجى الزمالك احمد نصر ، محمد نصر بالمركز الاول فى بطولة صبور للزوجى المفتوح ، بينما حقق الزوجى خالد يونس لاعب الشمس ، هشام ياسين لاعب الشروق المركز الثانى .

 كما توجت لاعبة الصيد مرام نبيل بالمركز الاول فى بطولة ناهد حسن لفردى السيدات ، بينما حققت لاعبة الزهور تفيدة الخضرى المركز الثانى .

 

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مجلس الصيد

 

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خالد عبد العزيز ومحسن طنطاوي

 

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مجلس الصيد مع عمرو السعيد

 

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تكريم

 

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محسن طنطاوي وصبور ومجيب عبد الله

 

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مشاركين

 

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حسين صبور

 

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صورة جماعية

 

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احد الفائزات

 

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جانب من الحضور

 

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مجلس ادارة الصيد واللواء شيرين شمس

 

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حسين صبور

 

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محمد شرقاوي واللواء شيرين شمس

 

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جانب من الفعاليات

 

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