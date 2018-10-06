صور.. الزمالك يفوز ببطولة الصيد السنوية للكروكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 12:06 صباحاً - اختتمت مساء اليوم بطولة الصيد السنوية للكروكيه فى نسختها رقم 27 والتى تقام سنويا على ملاعب الكروكيه بنادى الصيد .

اسفرت نتائج البطولة عن فوز زوجى الزمالك احمد نصر ، محمد نصر بالمركز الاول فى بطولة صبور للزوجى المفتوح ، بينما حقق الزوجى خالد يونس لاعب الشمس ، هشام ياسين لاعب الشروق المركز الثانى .

كما توجت لاعبة الصيد مرام نبيل بالمركز الاول فى بطولة ناهد حسن لفردى السيدات ، بينما حققت لاعبة الزهور تفيدة الخضرى المركز الثانى .

مجلس الصيد



خالد عبد العزيز ومحسن طنطاوي

مجلس الصيد مع عمرو السعيد



تكريم



محسن طنطاوي وصبور ومجيب عبد الله



مشاركين



حسين صبور



صورة جماعية



احد الفائزات

جانب من الحضور



مجلس ادارة الصيد واللواء شيرين شمس



حسين صبور



محمد شرقاوي واللواء شيرين شمس