اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 5 / 10 / 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 12:06 صباحاً - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة الإتحاد السكندري الأحد فى بطولة الدورى العام.

الأهلى مُهدد بفقدان أحمد فتحى فى نهائى دورى الأبطال حال صعوده

أصبح أحمد فتحى نجم النادى الأهلى مُهدداً بالغياب عن مباراة الذهاب فى الدور النهائي لبطولة دورى أبطال افريقيا، حال نجاح الفريق الأحمر فى تخطي عقبة وفاق سطيف بمباراة العودة المقرر اقامتها فى الجزائر يوم 23 أكتوبر الجاري.

ويعد أحمد فتحى هو اللاعب الوحيد فى قائمة الأهلى الذى حصل على انذار منذ الغاء الإنذارات بعد انتهاء دور المجموعات، عقب حصوله عليه فى مباراة حوريا الغيني فى دور الثمانية للبطولة.

الكاف عاقب إكرامى بمقولة ..رش المياه على الأسعاف عداوة

كشف مسئولو الإتحاد الإفريقي الكاف عن السبب الحقيقي وراء إيقاف شريف إكرامى حارس الأهلى فى مواجهة وفاق سطيف، التى اقيمت على ملعب السلام مساء الثلاثاء الماضى فى ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دورى أبطال افريقيا وحسمها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وأرسل الكاف توضيحاً للنادى الأهلى بشأن إيقاف شريف إكرامى علم الخليج 365 تفاصيله، وهو قيام الحارس الدولي بـ"رش" المياه تجاه رجال الأسعاف فى مواجهة الإياب أمام حوريا الغيني، الأمر الذى دونه مراقب المباراة فى تقريره، مشدداً فى الوقت ذاته أنه لم يتعدى بأى شكل أخرعلى الطاقم، ليقرر الكاف إيقافه مباراة واحدة، على أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي فى مباراة الإياب المقرر اقامتها فى الجزائر يوم 23 أكتوبر الجاري.

الأهلى يعقد جلسة حاسمة مع مؤمن زكريا بعد مواجهة الاتحاد السكندرى

يعقد مسئولو الأهلى ممثلين فى محمد يوسف مدرب الفريق والقائم بأعمال مدير الكرة جلسة حاسمة مع مؤمن زكريا صانع العاب الفري لبحث ملف تجديده للفريق الأحمر، ومنح الأهلى مهلة لمؤمن زكريا فى وقت سابق انتهت يوم 30 سبتمبر الماضي، إلا أن جهاز الكرة وجد أن مباراة وفاق سطيف فى دورى الأبطال حازت على تفكير الجهاز الفنى واللاعب خلال الأيام الماضية، وبالتالى تم منح مؤمن زكريا فرصة أخرى بعد مواجهة وفاق سطيف، وحتى نهاية مباراة الاتحاد السكندري الأحد المقبل لإعلان موقفه النهائي.

الأهلى يخاطب الفيفا لإيقاف كوليبالى بعد انتقاله للدورى الإسكتلندى

أرسل النادى الأهلى خطابا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، يطلب من خلاله مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، من أجل إيقاف اللاعب سليمانى كوليبالى بعد انتقاله إلى بارتيك الإسكتلندى قبل سداد الغرامة الموقعة عليه من الفيفا بعد هروبه من الأهلى.

وطلب الأهلى فى خطابه الموجه إلى الاتحاد الكرة من أجل إرساله للفيفا، تحديد فترة محددة للاعب لسداد الغرامة المقدرة بمليون و436 ألف دولار للنادى الأحمر، وفي حالة عدم السداد يتم ايقاف اللاعب نهائياً.

لماذا لم يشارك وليد أزارو فى مران الأهلي؟.. طبيب الفريق يجيب

كشف خالد محمود، طبيب الأهلي، سبب غياب المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق عن المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وهو شعور اللاعب بألام فى الرباط الخارجى للركبة.

وقال محمود لـ"الخليج 365"، فضلنا إراحة أزارو من أداء التدريبات اليوم على أن يعود بشكل طبيعى للمشاركة فى مران الغد استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى.

الأهلى يعلن جاهزية السولية ومروان لمواجهة الاتحاد.. والخلفية تهاجم الغزال

أكد خالد محمود، طبيب الأهلى، جاهزية الثنائى مروان محسن وعمرو السولية لمباراة الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى.

وأوضح طبيب الأهلى أن اللاعبين شاركا بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية على مدار الأيام الماضية، ومشاركة كل منهما فى المباريات متوقفة على الرؤية الفنية للجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.