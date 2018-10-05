تقرير.. المصائب لا تأتي فرادى.. 8 أزمات تحاصر الزمالك ورئيسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

"المصائب لا تأتي فرادى"، هكذا وُصف ما يعيشه نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بعدما تفجرت العديد من الأزمات التي هزت أركان القلعة البيضاء طوال الأسبوع المنقضي.

نستعرض في التقرير التالي 8 أزمات لاحقت الزمالك ورئيسه، والتي بدأت بعقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم السبت:

1- عقوبة مزدوجة:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم السبت عقوبة مزدوجة ضد رئيس الزمالك تشمل إيقافه عن مزاولة أي نشاط كروي لمدة عام، وتغريمه بـ40 ألف دولار.

وعزا الاتحاد قراره إلى أن رئيس الزمالك انتهك عدة مواد من بنود الميثاق الأخلاقي لكاف، بالإساءة لعدد من مسؤولي الاتحاد، ورئيسه أحمد أحمد.

الرجل الأول في الزمالك استنكر تلك العقوبة وواصل الهجوم على عمرو مصطفى فهمي سكرتير الاتحاد الإفريقي في مؤتمر صحفي عقده في مقر النادي الاثنين.

واعتبر رئيس الزمالك تصريحات أحمد أحمد بعدم علمه بالعقوبة أنها مبادرة من أجل حل الأزمة.

وتظلّم على قرار الاتحاد الإفريقي صباح الأربعاء مطالبًا بإلغاء العقوبة، وحصل مصراوي على نسخة من الخطاب الذي استند خلاله على ثلاثة أمور (طالع التفاصيل).

2- إيقاف وتجميد:

بعد ساعات قليلة من عقوبة الكاف، قررت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان رسمي تجميد رئيس الزمالك من كل الألعاب لحين التحيق معه، بعد التجاوزات التي قام بها على خلفية اللائحة الخاصة بالنادي.

وعزت الأولمبية قرارها إلى أن رئيس الزمالك تمادى في اختراق القانون والعصف بالأخلاقيات والمبادئ الأولمبية.

وقررت اللجنة نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بالزمالك، ومنع رئيسه من حضور جميع المنافسات الرياضية فى كافة الألعاب الأوليمبية وغير الأوليمبية التي يشارك فيها.

وهددت الزمالك بأنه في حالة مخالفة هذا المنع بحضوره أي من تلك المنافسات فتُحتسب النتيجة بالخسارة للفريق حسب لوائح المسابقات في كل اتحاد.

لكن رئيس القلعة البيضاء تحدى قرار الأولمبية قائلا: "لا يوجد رجل في مصر أو العالم العربي، يستطيع منعي من حضور المباريات، سأحضر جميع المباريات، والتي لم أكن أحضرها سأحضرها".

وقررت اللجنة الأولمبية دعوة الاتحادات لعقد جمعية عمومية طارئة في 20 أكتوبر المقبل، لبحث الإجراءات التي ستتخذها ضد رئيس الزمالك.

3- هجوم عنيف:

واجه رئيس الزمالك هجومًا عنيفًا من رموز الرياضة ومشجعي الأبيض يوم الاثنين، بعد قرار شطب حازم إمام الذي يلقبه الجماهير بـ"إمبراطور الكرة المصرية"، على خلفية توقيعه على قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف رئيس النادي.

وقال رئيس الزمالك: "من يكتب بيانًا ضد النادي، ليس له مكان بداخله، حازم إمام ابن الزمالك الذي يتخذه الأطفال قدوة سيتم شطبه من النادي، أريد أن أعرف ماذا قدم للزمالك، وأنا من عينته مديرًا للكرة بالنادي".

ورد إمام قائلا: "حازم إمام اسم عائلته كبير في الزمالك، تاريخي معروف بالقلعة البيضاء، عائلتي قامت بنقش اسمها داخل جدران الزمالك، لا يمكن لأحد أن يمحوا التاريخ، الأمر لا يفرق معي على الإطلاق".

جبهة دعم حازم إمام ضد رئيس الزمالك تزعمها نجوم الكرة على رأسهم محمد أبو تريكة وأحمد حسام ميدو وعصام الحضري، في الوقت الذي تصدر فيها هاشتاج "#حازم_إمام" الكلمات الأكثر تداولا على شبكات التواصل.

ووضع مرتضى منصور شرطًا واحدًا للاعتذار لحازم إمام والتراجع عن قرار شطب عضويته من الزمالك قائلا: "مستعد اعتذر له بشرط أن يؤكد أنه لم يوقع على هذا القرار الذي يمنع لاعبي الزمالك من اللعب داخل النادي".

4- استهداف أحمر:

أصدر النادي الأهلي بيانًا مساء الاثنين ضد رئيس الزمالك دون ذكر اسمه بالتحديد، يؤكد من خلاله مقاضاة كل من تجاوز في حق النادي ومسؤوليه وأعضاءه.

وكان رئيس الزمالك هاجم مجلس إدارة محمود الخطيب على خلفية أزمة النادي مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالسعودية والرئيس الشرفي السابق للأحمر، مؤكدًا أن النادي "شريك في جريمة الجماهير في مباراة حوريا بدوري الأبطال".

وجاء في بيان الأهلي: "التزم مجلس إدارة النادي الأهلي ضبط النفس، لكن الصبر دفع البعض للاستمرار في التجاوز إلى درجة فاقت كل الحدود، ولا يمكن السكوت عليها.. وبناء عليه، قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية كافة، تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي، ومسئوليه، وأعضائه".

كما أعد أعضاء الجمعية العمومية للأهلي مذكرة إلى محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي من أجل عرضها على مجلس الإدارة، للتصويت على إسقاط عضوية النادي الأهلي من رئيس الزمالك في أقرب جمعية عمومية مقبلة (طالع التفاصيل).

5- منع ظهور:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور رئيس الزمالك على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر، أي منذ 2 أكتوبر حتى نهاية العام الجاري 2018.

وعزا المجلس قراره الذي صدر يوم الثلاثاء إلى أنه تجاوز في برنامج مساء بيراميدز، وهو ما يخالف ميثاق الشرف الإعلامي.

وجاء منع ظهور رئيس الزمالك بصفته الرياضية فقط، بينما يتم استثناء ما يكون متعلقًا بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب المصري.

وتخلى رئيس الزمالك عن ظهوره الدائم ومداخلاته الهاتفية في البرامج الرياضية، مكتفيًا بنشر فيديوهات له عبر الموقع الرسمي للزمالك للحديث عن آخر تطورات الفريق وأزماته.

6- خصم نقاط:

بات نادي الزمالك مهددًا بخصم نقاط من رصيده في الدوري المصري بشكل "واجب النفاذ"، بناءً على قرار سابق من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ولجنة الانضباط به.

مجلس إدارة الزمالك يجب أن يدفع أموالا لكل من كريم الحسن وأليكسيس موندومو وجونيور أجوجو، بالإضافة إلى نادي ماريتمو البرتغالي الذي كان يلعب فيه محمد إبراهيم.

الفيفا كان قد نشر تقريرًا مفصلًا في شهر يوليو الماضي، أوضح خلاله عن عقوبات سيتم توقيعها على عدة أندية كان أغلبها عربيًا، حيث وضع مهلة لكل نادِ للوفاء بإلتزاماته قبل التغريم والإيقاف.

وحرص رئيس الزمالك على طمأنة جماهيره، مؤكدًا أنه لا يوجد أي خصم للنقاط من الزمالك، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لإنهاء تلك الأزمة بشكل سريع.

وخاطب الزمالك اتحاد الكرة لسداد تلك المستحقات المتأخرة من رصيد القلعة البيضاء لدى الجبلاية الخاص بعائد مشاركة لاعبيه في كأس العالم "روسيا 2018"، والتي تُقدر بـ950 ألف دولار.

وتبلغ قيمة مستحقات اللاعبين -وفقًا لخطاب الزمالك- 600 ألف دولار، بواقع 300 ألف دولار لكريم الحسن، و150 ألف دولار لكل من أليكسيس موندومو وجونيور أجوجو

وطلب الزمالك من اتحاد الكرة تأجيل أي مديونية بالعملة المحلية على النادي بشكل مؤقت، مطالبًا باتخاذ إجراءات تحويل المستحقات المتأخرة بشكل عاجل نظرًا لخطورة الموقف مع الاتحاد الدولي.

7- إيقاف جديد:

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يفيد بإيقاف رئيس الزمالك لمدة عام من جميع أنشطة كرة اليد، اعتبارًا من الخميس 4 أكتوبر.

وأرجع الاتحاد الإفريقي قراره بسبب تصريحات رئيس الزمالك في وسائل الإعلام التي تنتهك المادة (5) من ميثاق الأخلاق للاتحاد الدولي لكرة اليد.

8- حرمان من المباراة الثانية للسوبر المصري السعودي:

اعتبر اتحاد الكرة في بيان رسمي أصدره يوم الخميس أن مباراة الزمالك والهلال في السوبر المصري السعودي يوم 6 أكتوبر، على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بين بطل الكأس المصري وبطل الدوري السعودي.

وأشار إلى أن المباراة الثانية للسوبر المصري السعودي ستكون بين بطل الدوري -أو ما يمثله- مع اتحاد جدة بطل الكأس السعودي على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مما يحرم الزمالك من خوض المباراة.

ليرد رئيس الزمالك على استبعاد الزمالك قائلا: "اتحاد الكرة ليس صاحب القرار في تحديد طرف السوبر المصري السعودي، نحن من سنلعب تلك المباراة، وبيان الجبلاية لا أعترف به مثل البيان الأول".

وأضاف: "في النهاية نحن في السعودية الآن وسنواجه الهلال السبت، وأيضًا نحن من سنواجه اتحاد جدة يوم 11 نوفمبر المقبل في اللقاء الثاني للسوبر المصري السعودي الذي سيقام في مصر".