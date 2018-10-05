قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، إنه بدأ في إجراءات بيع نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وأضاف آل الشيخ، في تصريحات لبرنامج في المرمى المُذاع على فضائية العربية، مساء اليوم الخميس:” لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل ولكنني مستاء من الذي حدث”.

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ: بدأت إجراءات بيع نادي بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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