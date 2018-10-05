شكرا لقرائتكم بيليتش: أمامي عمل كبير.. ودياز مدرب جيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سلافين بيلتيش مدرب اتحاد جدة الجديد أن أمامه عمل جاد لإعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي، مشيراً إلى أن سلفه رامون دياز مدرب جيد لكن يجب معرفة سبب ما حدث وتغييره.
وقال بيليتش لـ"العربية": الاتحاد نادِ كبير وأحد الأربعة الكبار في السعودية لكنه لا يعيش وضعاً جيداً، ينتظرنا عمل جاد لإعادته إلى الطريق الصحيح وتغيير ذلك. وزاد: لاعبو الاتحاد مميزون ولهذا هم يرتدون القميص الأصفر، كما أن المدرب السابق دياز يعتبر جيداً لكن يجب معرفة سبب ما حدث وتغييره.
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