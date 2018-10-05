شكرا لقرائتكم عائلة لعروبي تتابعه مع أحد على بعد آلاف الأميال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحظى المغربي زهير لعروبي حارس مرمى أحد بمتابعة متواصلة أسرته في المغرب لجميع مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وانطلق زهير العروبي من الأحياء الشعبية مروراً بأندية القنيطري والدفاع الجديدي والوداد البيضاوي ومع الأخير حقق الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا، قبل أن يواصل رحلته الاحترافية في السعودية وتحديداً في نادي أحد.

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