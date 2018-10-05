زوران: الفوز الخامس طموح العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

أوضح الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين أنهم يدركون هدفهم جيداً وأن لاعبيه يعلمون ما المطلوب منهم من مباراة الفجيرة وهو حصد النقاط كاملة ومواصلة سلسلة نتائجهم الإيجابية للمباراة الخامسة توالياً، وقال: ندخل المواجهة بغرض الفوز فقط بالرغم من أن مهمتنا لن تكون سهلة أمام منافس يبحث عن التعويض بعد خسارته في الجولة الماضية ويتطلع إلى إحداث المفاجأة أمام حامل اللقب.

وأشار إلى أنه حرص خلال الأيام الماضية على تعديل أوضاع فريقه بعد الصورة المهزوزة التي ظهر عليها في الشوط الثاني أمام شباب الأهلي.

وأكد زوران في ختام حديثه أنهم لا يلتفتون إلى بعض الأمور التي تعرقل مسيرتهم و كل تركيزهم منصب نحو الاستمرار في تحقيق نجاحاتهم.

وأشار لاعب خط الوسط أحمد برمان إلى كامل جاهزيتهم للقاء الفجيرة على ملعبه ووسط جماهيره، وأن هدفهم معروف وهو حصد النقاط الثلاث والحفاظ على موقعهم في صدارة الترتيب.