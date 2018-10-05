سييرا لن يستمر مع شباب الأهلي

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أصبح في حكم المؤكد أن يستغني شباب الأهلي عن خدمات مدربه التشيلي خوسيه سييرا، على أن يخلفه الأرجنتيني أروابارينا المدرب السابق للوصل.

لم يقدم شباب الأهلي المستوى المتوقع منه بعد خمس مباريات في الدوري، وحتى فوزه أمس على اتحاد كلباء لم يكن بالشكل الذي يرضي طموحات جماهيره.

وكان قرار الاستغناء عن سييرا قد أتخذ بعد مباراة العين، وتم التواصل مع أروابارينا الذي كان المرشح الأول لتدريب شباب الأهلي في بداية الموسم الحالي، قبل أن تتجه البوصلة إلى سييرا.