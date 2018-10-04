الان تتابع الاتحاد: الكرواتي «بيليتش» سيصل اليوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

أعلن نادي الاتحاد عن وصول الكرواتي سلافين بيليتش، إلى مطار الملك فهد بالدمام، اليوم الخميس، تمهيداً لبدء مهمته مع الفريق الكروي الأول.

وأصدر الاتحاد بياناً عبر حسابه على تويتر قال فيه إن : بيليتش سيتوجه فور وصوله للدمام إلى الأحساء، لمتابعة مباراة الفريق الكروي أمام الفتح.

وأوضح الاتحاد أن تلك الخطوة تأتي تمهيداً لاستلام مدرب ويست هام الإنجليزي السابق، مهمته كمدرب للفريق في المرحلة المقبلة.

يذكر أن الاتحاد خسر ثلاث مباريات وتعادل مرة واحدة، ولم يحقق أي فوز خلال 4 جولات ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حتى الآن، ويتذيل جدول ترتيب المسابقة بنقطة واحدة.