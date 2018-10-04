الان تتابع «مارسيلو» لن يلعب أمام الأرجنتين والسعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن استبعاد ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني مارسيلو، من قائمة “السيليساو” لمواجهتي الأرجنتين والسعودية الوديتين هذا الشهر، وذلك بداعي الإصابة.

ووفقاً للتقرير الذي أرسله الفريق الملكي للاتحاد البرازيلي أصيب اللاعب الأعسر (30 عاماً) في ربلة الساق اليمنى، وهو ما يستدعي استبعاده من القائمة واستدعاء لاعب آخر بدلاً منه سيتم تحديده لاحقاً.

وكان طبيب المنتخب رودريغو لاسمار قرر رفع اسم مارسيلو من القائمة بعد المحادثات التي دارت بينه وبين أطباء النادي الملكي والإطلاع على الأشعة التي أجراها.

وأكد منسق المنتخبات البرازيلية إدو جاسبار، في بيان الاتحاد: هناك خطوات متبعة دائماً في المنتخب في هذه الحالات في البداية، تحدثنا مع مارسيلو، ونتمنى له الشفاء السريع.. والآن نحتاج للاجتماع وتحديد الاسم البديل الذي سيستدعى لمخاطبة ناديه، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الدولي (فيفا)”.

ومن المنتظر أن يشارك المنتخب البرازيلي، تحت قيادة مدربه أدينور ليوناردو باتشي تيتي في دورة رباعية ودية بالسعودية سيواجه خلالها أصحاب الأرض يوم 12 من الشهر الجاري ثم سيلتقي بعدها بأربعة أيام في السوبر كلاسيكو.