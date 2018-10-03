الأهلي يخسر جهود معلول شهر ونصف.. ومحسن أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي، أن التونسي علي معلول المدافع الأيسر للفريق، سوف يغيب عن الملاعب لمدة شهر ونصف بشكل مبدئي.

وخرج معلول "محمولا" على سيارة الإسعاف في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة.

وكان محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي، قد صرح بأن معلول تعرض لتمزق في العضلة الضامة.

وصرح طبيب الأهلي لـ"مصراوي"، قائلاً: "الأشعة أثبتت تعرض علي معلول لتمزق في العضلة الضامة، ويغيب بشكل مبدئي شهر ونصف عن الفريق، وقد تصل المدة لشهرين".

واختتم: "فيما يخص صلاح محسن، فاللاعب تعرض لشد في العضلة الأمامية، ويغيب عن الفريق لمدة اسبوعين للتأهيل والعلاج".

وشارك صلاح محسن بديلا في مباراة الأهلي ووفاق سطيف، وسقط اللاعب بعد نهاية المباراة متأثرا بالإصابة بعد دقائق من مشاركته في المباراة.

الجدير بالذكر، أن الأهلي من المقرر أن يلاقي الاتحاد السكندري يوم 7 أكتوبر، على أن يلاقي وفاق سطيف يوم 23 أكتوبر في إياب نصف النهائي.