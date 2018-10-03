الأهلى يدرس التراجع عن خوض مباراة الداخلية بدون الدوليين.. اعرف السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 3 أكتوبر 2018 12:57 مساءً - يدرس جهاز الكرة بالنادى الأهلى التراجع عن فكرة خوض مواجهة الداخلية المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامته يوم 15 أكتوبر الجارى بدون اللاعبين الدوليين.

وأجل اتحاد الكرة مباراة الداخلية والأهلى بسبب ارتباط الأخير بمباريات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، ليتم الاتفاق مع القلعة الحمراء على إقامتها يوم 15 أكتوبر، ما يعنى لعب الفريق للمباراة بدون اللاعبين الدوليين، الذين سيكونون على قوة المنتخب الوطنى.

ورغم موافقة الأهلى فى وقت سابق على خوض المواجهة بدون اللاعبين الدوليين تجنبا لتراكم المباريات المؤجلة، إلا أن هناك اتجاه للتراجع عن الأمر ومطالبة الجبلاية بتأجيل موعد المباراة مرة أخرى، بسبب كثرة الإصابات التى ضربت الفريق بالإضافة لتواجد عدد آخر من اللاعبين فى صفوف المنتخب الأولمبى فى نفس التوقيت.