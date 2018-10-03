صور.. وصول الفوج الأول لبعثة مصر للمشاركة فى أولمبياد الشباب بالأرجنتين

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صور.. وصول الفوج الأول لبعثة مصر للمشاركة فى أولمبياد الشباب بالأرجنتينوالان نبدء بالتفاصيل
عبد العزيز غنيم رئيس البعثة
كان فى استقبال البعثة المصرية فى الأرجنتين البعثة الإدارية التى وصلت يوم الأحد الماضى برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم أمين عام مساعد اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة وأسامة صادق محمد مدير إدارة العلاقات العامة باللجنة، وخالد محمد حسن المدير المالى وإيناس حسين رئيس قسم الشئون الدولية، لحضور الاجتماع الفنى واستلام أماكن إقامة البعثة وإنهاء كل الإجراءات اللازمة.
الفوج الاول للبعثةالمصرية
وتتكون البعثة المصرية من 23 اتحادا وهم كرة القدم الصالات، كره السلة 3×3، الملاكمة، المصارعة، الرماية، السلاح، الدراجات، الثلاثى، الكاراتيه، الجودو، السباحة، التجديف، التايكوندو، الشراع، كره الطائرة الشاطئية، الخماسى الحديث، القوس والسهم، الفروسية، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الجمباز، رفع الأثقال، الريشة الطائرة.
وحرص هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية على إجراء اتصالات بالبعثة والاطمئنان على وصول الفوج الأول وتوفير كل الاحتياجات اللازمة.
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