الامارات | اتحاد كلباء يتعاقد مع المصري أحمد عبد الغني

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يتعاقد مع المصري أحمد عبد الغني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن التعاقد مع المهاجم المصري احمد عبد الغني وذلك لتمثيل الفريق الاول للنادي في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، وذلك ضمن فئة مواليد الدولة.

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