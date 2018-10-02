الامارات | كاميلي: سنخوض المباراة امام النصر بخيارات كثيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلي: سنخوض المباراة امام النصر بخيارات كثيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الفريق الاول لنادي دبا الفجيرة البرازيلي باولو كاميلي بان فريقه سيخوض مباراة قوية امام النصر الطامح لترتيب اوراقه بعد اربع خسارات، وذلك في المواجهة التي ستجمع الفريقين عصر الخميس القادم ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مؤكدا انه يتطلع للخروج من المباراة بنتيجة ايجابية.

وموضحا في المؤتمر الصحافي الذي انعقد عصر اليوم في قاعة المؤتمرات الصحافية بنادي دبا الفجيرة: سنخوض المباراة بخيارات كثيرة وخصوصا بعد انظمام المغربي يحيى جبران لقائمة اللاعبين بعد تعافيه من الاصابة الماضية، ونتطلع الى ان ينسجم الكيني مسعود جمعة اكثر مع المجموعة خصوصا وانه التحق بالفريق حديثا، وهو ما سيقود لمردود فني افضل، والفريق بحالة معنوية افضل بعد الفوز الذي تحقق في المباراة الماضية.

وتابع: النصر فريق كبير ولديه لاعبين مواطنين واجانب مميزين ومعروفين بامكانتهم، ويتطلع إلى ان يرتب اموره في البطولة، واللاعبون يدركون واجباتهم، والهدف هو تحقيق النتيجة الايجابية.