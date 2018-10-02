أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي، أن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول لا يقدم مستوى مشابه لما قدمه في الموسم الماضي بنسبة 100%.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، نشره عدد من المواقع الإيطالية، مشيرًا إلى أن ما يقدمه صلاح حاليًا لا يغير من حقيقة كونه أحد أفضل لاعبي العالم حاليًا.

وقال المدير الفني لنابولي: “لا أعلم إذا كان يقدم حاليًا 70% أو 80% من مستواه في الموسم الماضي، ولكن ذلك لا يغير شيء من الحقيقة”.

وأكمل: “الحقيقة هي أن صلاح لاعب من الطراز الرفيع جدًا، ويمتلك إمكانيات رائعة، وسيكون خطرًا للغاية علينا”.

وسيلتقي نابولي مع ليفربول في إيطاليا غدًا الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب نابولي قبل موقعة ليفربول: «محمد صلاح لاعب من الطراز الرفيع جدًا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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