شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب يحضر مباراة الأهلى ووفاق سطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافيير اجيرى مباراة الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى المقرر لها التاسعة مساء اليوم السلام فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني قد أعلن أسماء 27 لاعبا استعدادا لمباراتي سوازيلاند ضمن الجولتين الثالثة والرابعة المقرر لهما 12 و 16 أكتوبر الجاري لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية .. على النحو التالي:

محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، محمد هاني ، صلاح محسن ، مروان محسن ( الأهلي ) ، محمود جنش ، محمود حمدي - الونش - ، طارق حامد ( الزمالك ) ، باهر المحمدي ، محمد صادق ( الإسماعيلي ) ، علي جبر ، محمد حمدي ( بيراميدز ) ، محمد أبو جبل ( سموحة ) ، محمد محمود ( وادي دجلة ) ، أحمد علي ( المقاولون ) و 12 محترفا هم: محمد عواد ، أحمد حجازي ، عمرو طارق ، أحمد المحمدي ، علي غزال ، سام مرسي ، محمد النني ، عمرو وردة ، محمد صلاح ، حسين الشحات ، محمود حسن - تريزيجيه - ، أحمد حسن - كوكا