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شكرا لقرائتكم صورة.. مدرب الاسماعيلى السابق يتولى مولودية بجاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نادى مولودية بجاية الجزائرى توصله لاتفاق يقضى بتولى المدير الفنى السابق للنادى الاسماعيلى خير الدين مضوى الإدارة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.
وتقدم خير الدين مضوى بإستقالته من تدريب النادى الاسماعيلى على خلفية تراجع نتائج الدراويش ببطولة الدورى الممتاز وعدم قدرته على ايقاف النتائج السلبية التى اثرت بشكل كامل على علاقته بإدارة النادى برئاسة ابراهيم عثمان والجماهير.
ويلعب مولودية بجاية ضمن فرق الدورى الجزائرى الممتاز حيث سيكون بمقدور المدرب الشاب التعبير عن قدراته التدريبية خلال الفترة المقبلة بشكل أوسع لطى الصورة التى خلفها مؤخرا فى الدورى المصرى.
خير الدين مضوى
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