شكرا لقرائتكم مانشستر سيتى بالقوة الضاربة أمام هوفنهايم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى، التشكيل الأساسى لمواجهة مضيفه هوفنهايم الألمانى، والتى تنطلق فى السابعة إلا خمس دقائق من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "راين نيكار آرينا" فى الجولة الثانية للمجموعة السادسة لدور المجموعات، من دورى الأبطال.

وكان السيتى قد تعرض للخسارة 2-1 أمام أولمبيك ليون الفرنسى، فى الجولة الأولى، فيما تعادل شاختار الاوكرانى مع هوفنهايم 2-2 فى نفس الجولة.

وجاء تشكيل السيتى كاملا للقاء كالتالى:

حراسة المرمى: ايدرسون

خط الدفاع: ووكر - أوتامندى - كومبانى - لابورت

خط الوسط: فيرناندينيو - جوندوجان - ديفيد سيلفا - سانى

خط الهجوم: ستيرلينج - أجويرو



تشكيل مانشستر سيتى

فيما جاء تشكيل هوفنهايم على النحو التالى: