شكرا لقرائتكم جيسوس ومبولحي يفوزان بأفضلية شهر سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال بجائزة أفضل مدرب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن شهر سبتمبر، فيما حصد الجزائري رايس مبولحي الجائزة ذاتها عن اللاعبين.

واختارت اللجنة الفنية المشكلة لاختيار نجوم الدوري والمكونة من تركي السلطان وخالد الشنيف وعبداللطيف الحسيني وأحمد عفيفي وخالد بيومي وخالد طلعت ومحمد عواد وعبدالعزيز الخالد وسعد الشهري المدرب البرتغالي والحارس الجزائري بعد المستويات التي قدماها في أول 4 جولات من المسابقة.

وقاد جيسوس الهلال إلى تحقيق 4 انتصارات متتالية وتصدر الدوري بمشاركة النصر، فيما استطاع مبولحي قيادة الاتفاق إلى تحقيق 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل واحد.