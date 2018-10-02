شكرا لقرائتكم سييرا: لا علم لي بغلق باب الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد التشيلي خوسيه سييرا مدرب فريق شباب الأهلي دبي أنه لا يعلم شيئا عن غلق باب الانتقالات الصيفية من عدمه، وذلك بعدما أغلق باب التسجيل الصيفي رسميا يوم الثلاثاء ولم يتم قيد لاعب شباب الأهلي حبيب الفردان وبات لاعبا حرا يحق له الانتقال لأي ناد خلال 21 يوما بحسب لوائح الاتحاد الإماراتي، وذلك وفق نص التعميم السنوي للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

وعلق سييرا على ذلك قبل باب الغلق قائلا في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: إذا قرر حبيب الفردان الاستمرار معنا سنرحب به، وإذا اختار المغادرة سنتمنى له التوفيق، وتحدث أيضا عن مباراة فريقه القادمة أمام اتحاد كلباء في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي المقرر لها يوم الخميس، قائلا :نخوض مباراة مصيرية مع اتحاد كلباء ومطالبون بالفوز ولا شيء غير ذلك ونخطط لهذا الهدف.

وأضاف: مكان أي مدرب ليس محجوزا في أي ناد وهو كرسي غير مضمون وإذا كنت أخشى الضغوطات لاخترت مهنة أكثر استقرارا غير التدريب، ولكننا في هذا المجال أصبحنا نعيش على الضغوط سواء بالفوز أو الخسارة.

وعن الدوري قال مدرب شباب الأهلي: قطار الدوري لم يفت، وحسابيا قادرون على العودة في سباق المنافسة على اللقب ومازلنا في المحطة الخامسة التي تنطلق يوم الخميس ولهذا كما قلت نبحث عن الفوز حتى لا نبتعد عن قطار المنافسة.

ويحتل شباب الأهلي المركز التاسع برصيد 3 نقاط في حين يحتل اتحاد كلباء المركز الخامس برصيد 9 نقاط.